Москвичи рассказали, нужна ли в школах вооруженная охрана

После трагедии в Казани во многих регионах начали проверку систем безопасности в школах. В казанской гимназии № 175 была тревожная кнопка, система видеонаблюдения, но не было сотрудника частного охранного предприятия, только вахтерша, которая встала на пути стрелка.

Среди москвичей провели опрос не тему: нужна ли в школах вооруженная охрана. Больше 70% респондентов ответили, что нужна, а 29% проголосовали за вариант, что вооруженная охрана в школах не нужна. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.