В Литве продолжаются поиски черного ящика разбившегося самолета DHL

Фото: ТАСС/Zuma

Черный ящик потерпевшего крушение грузового самолета компании DHL в Литве пока не найден, сообщил руководитель национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас.

"В настоящее время проводится сканирование территории, где произошла авиакатастрофа", – цитирует его ТАСС.

По словам Виткаускаса, груз DHL, который при падении самолета рассыпался на землю, состоит из писем и посылок клиентов компании.

Грузовой борт DHL потерпел крушение утром в понедельник, 25 ноября, во время выполнения рейса из Лейпцига в Вильнюс. Лайнер не долетел до взлетно-посадочной полосы и упал, повредив склады и автомобили.

Падение произошло на двухэтажный жилой дом, вследствие чего с места происшествия эвакуировали 12 местных жителей.

В результате ЧП погиб член экипажа, сотрудник компании DHL. Пожарные спасли двух раненых пилотов из кабины. Один из них получил более серьезные травмы, другой – более легкие.

В данный момент причина крушения расследуется как вызванная техническими неполадками. В Минобороны Литвы отметили, что данных о том, что крушение самолета было следствием теракта или диверсии, пока нет.

В расследовании крушения самолета принимают участие и власти США.