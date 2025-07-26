Число погибших при взрыве в жилом доме Саратова увеличилось до 7

Фото: ТАСС/Дмитрий Черенков

Число погибших при взрыве в жилом доме в Саратове выросло до 7 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Спасатели обнаружили еще одного погибшего при разборе завалов.

Взрыв в многоквартирном доме Саратова произошел 25 июля. В результате был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, еще свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Предварительной причиной взрыва названа утечка газа. На месте происшествия организован оперативный штаб, все медицинские службы работают в усиленном режиме.

Глава МЧС РФ Александр Куренков поручил оперативно организовать выплаты пострадавшим. Как уточнил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, семьям погибших при взрыве выплатят по 1 миллиону рублей.

На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.