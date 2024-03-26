Одна из пострадавших в "Крокусе" рассказала, что не сразу почувствовала ранение

Видео: Москва 24

Одна из пострадавших во время теракта в "Крокус Сити Холле" сперва даже не поняла, что у нее есть ранение от пули. Об этом она сообщила Москве 24.

По словам Анастасии, у нее длинный раневой канал, но сперва ей показалось, что там нет ничего серьезного.

"Сначала мы выбежали, когда поехали в травмпункт, было шоковое состояние, я не ощущала, я только видела, что есть рана рваная какая-то. Подумала, что, вероятно, это повреждение – когда мы бежали, то я за что-то зацепилась. Только на следующий день стало понятно, что с другой стороны что-то там набухает и что-то не то", – добавила пострадавшая.

Сегодня девушке уже лучше, она находится под наблюдением в НИИ Склифосовского. Скоро ее должны выписать.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 пострадали.

Правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки, которых уже отправили в СИЗО.

Позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, а спустя время заключил под стражу восьмого фигуранта дела.