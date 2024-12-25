Выжившая при крушении в Актау рассказала о "паре ударов" после падения

Фото: ТАСС/АР/Azamat Sarsenbayev

Туристический агент Кристина из Владивостока, которая выжила после крушения пассажирского самолета Embraer в Актау, рассказала, что после падения она услышала "два удара". Ее комментарий передает телеграм-канал Mash.

Как рассказала девушка, перед падением воздушное судно около часа кружило в небе. Затем, по ее словам, стюардесса предупредила пассажиров о жесткой посадке и попросила пригнуть голову. Так как пилоты делали объявления на борту на иностранном языке, Кристина просила соседку по месту в хвостовой части самолета переводить ей информацию.

Когда самолет начал снижаться, девушка и другие туристы почувствовали удар, похожий на попадание птицы в двигатель.

"Я держалась за кресла. Правую часть всю снесло. Передняя часть взорвалась", – поделилась деталями Кристина.

В результате, как заявила пострадавшая, после столкновения с землей она потеряла сознание. Однако после девушка пришла в себя и увидела, что ее ногу зажало. Кристине удалось самой вытащить ногу и выйти из салона. Затем, по ее словам, пассажиров встретили врачи и доставили в больницу.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

В результате ЧП выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. По факту крушения самолета в Казахстане было возбуждено уголовное дело.

Владимир Путин выразил уверенность, что будет проведено тщательное расследование по факту крушения самолета. По его словам, к месту ЧП вылетел самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.

