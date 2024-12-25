Алиев заявил, что говорить о причинах авиакатастрофы вблизи Актау преждевременно

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что пока преждевременно говорить о причинах падения самолета Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines вблизи Актау. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

"Причины аварии нам не известны. Есть разные версии. Я думаю, что еще слишком рано об этом говорить. Дело должно быть полностью расследовано", – подчеркнул Алиев.

Он добавил, что Генпрокуратура республики возбудила по данному факту уголовное дело, о ходе которого будет регулярно информироваться общественность страны.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты были командированы в Актау, передает РИА Новости.

"Посольство Российской Федерации в Астане и Баку, генеральное консульство в Уральске находятся в тесном контакте с представителями компетентных служб Азербайджана, Казахстана. Наши дипломаты уже командированы в Актау, в том числе для уточнения информации и организации помощи выжившим соотечественникам", – отметила Захарова.

Самолет Embraer 190 рейсом Баку – Грозный разбился в трех километрах от Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. На его борту, по данным МЧС республики, находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. Согласно спискам авиакомпании – 67 человек.

По предварительным данным, в результате крушения самолета выжили 32 человека. Также известно, что в самолете были 16 россиян.

Перед авиакатастрофой самолет из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. После столкновения с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.

Владимир Путин уверен, что будет проведено тщательное расследование крушения самолета. По его словам, стороны согласуют работу авиаслужб по всем вопросам, связанным с крушением самолета азербайджанских авиалиний. К месту ЧП вылетел самолет МЧС РФ с медперсоналом и оборудованием.