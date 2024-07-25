Прихожанка собора в Москве рассказала об обвиняемом в подрыве машины

Фото: aa.com.tr

Прихожанка Римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице заявила, что обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков был министрантом греко-католического прихода.

"Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу", – передает ее слова РИА Новости.

Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в столице священник Кирилл Горбунов подтвердил агентству, что Серебряков был в соборе, однако других сведений о нем у него нет.

24 июля машина Toyota Land Cruiser взорвалась на парковке после того, как в нее сели мужчина и женщина. В результате подрыва они получили травмы, их доставили в больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого и узнали, что тот успел скрыться в Турции, где его позже задержали. Как писали СМИ, задержанным оказался 30-летний уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков.

По факту инцидента заведено уголовное дело. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. По последним данным, мужчина уже прошел медицинский контроль, его готовят к возможной экстрадиции. Данный вопрос находится в компетенции правоохранителей РФ и Турции.