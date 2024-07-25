Обвиняемый в подрыве машины в Москве был одним из лучших учеников школы

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Обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы Евгений Серебряков был одним из лучших учеников в школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы сайта лицея Урюпинска.

Кроме того, он получил стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. Серебряков становился призером различных конкурсов по истории.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на одной из столичных парковок 24 июля. Взрыв произошел после того, как в машину сели мужчина и женщина. В результате инцидента оба пострадали, их госпитализировали.

Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого и выяснили, что он успел сбежать в Турцию, где его и задержали. По информации СМИ, Серебрякову 30 лет, он уроженец Волгоградской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов". Его передали в первое управление по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) столичного главка Следственного комитета.

Кроме того, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал Серебрякова. Сообщается, что он уже прошел медконтроль, мужчину готовят к возможной экстрадиции.