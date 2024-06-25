Бастрыкин потребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей во Фрязине

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования обстоятельств гибели людей в результате пожара в подмосковном Фрязине. Об этом со ссылкой на пресс-службу СК РФ сообщает ТАСС.

"Председатель Следственного комитета России дал поручение и. о. руководителя ГСУ по Московской области Яковлеву Я. А. представить доклад о проведенном комплексе следственных действий и установленных к настоящему моменту обстоятельствах", – указано в сообщении.

Пожар в здании бывшего научно-исследовательского института "Платан" произошел днем 24 июня. Огонь охватил семь из восьми этажей здания. Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 5 000 квадратных метров, а впоследствии ликвидировать открытое горение.

В пожаре погибли два человека, которые выпали из окна горящего здания. Еще одного удалось спасти, его поместили в реанимацию. Согласно данным СМИ, внутри здания оставались еще шестеро человек, все они, предварительно, погибли.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причиной пожара, по данным СМИ, мог стать аварийный режим работы электросети.

