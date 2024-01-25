Адвокат опроверг сообщения, что приговор Треповой является прецедентом

Фото: ТАСС/Петр Ковалев (Дарья Трепова внесена в реестр террористов и экстремистов)

Случай Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов), которую ранее приговорили к 27 годам лишения свободы за совершение теракта в кафе в Санкт-Петербурге, не является прецедентом в судебной практике. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на адвоката и криминолога Игоря Маркелова.

Суды в России не назначают женщинам свыше 25 лет лишения свободы за одно преступление, Треповой же наказание выносили по нескольким статьям, объяснил специалист. Срок может может увеличиться, если преступлений несколько.

По данным криминолога, мужчина за аналогичные преступления мог бы получить более строгое наказание, в том числе и пожизненное заключение.

25 января суд вынес приговор Треповой, назначив ей 27 лет заключения по делу о теракте. Кроме того, ее обязали выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей. Сторона защиты заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Сам инцидент произошел в апреле прошлого года в кафе "Стрит-бар" в центре Петербурга. В заведении случился взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще 42 человека пострадали.

Следствие задержало Трепову, передавшую журналисту статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство. Впоследствии девушку арестовали.

19 января потерпевшие заявили к Треповой и другим обвиняемым гражданские иски на общую сумму 50 миллионов рублей. Во время последнего слова в суде 22 января Трепова отказалась признавать вину, но взяла на себя моральную ответственность за произошедшее.

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