Из НИИ имени Вишневского выписали всех пострадавших в ЧП в Шереметьеве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Последняя госпитализированная в НМИЦ имени Вишневского после ЧП в столичном аэропорту Шереметьево выписана из центра.

"Последнюю пострадавшую в результате инцидента в Шереметьеве сегодня выписали из центра", – цитирует Агентство "Москва" руководителя НМИЦ Амирана Ревишвили.

Под наблюдением врачей остается только одна пострадавшая в результате ЧП – сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского.

"На сегодняшний день в НИИ имени Склифосовского осталась единственная пациентка из тех, кто поступил 5 мая после трагедии. Находится в сознании, активна. Проходит период отучения от вспомогательной респираторной поддержки. Без инфекционных осложнений", – говорится в сообщении Минздрава.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся. На его борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. После ЧП также были госпитализированы десять пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

На заседании правительства 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшим в катастрофе начались 8 мая.