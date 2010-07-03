Из НИИ имени Вишневского выписали всех пострадавших в ЧП в Шереметьеве

Последняя госпитализированная в НМИЦ имени Вишневского после ЧП в столичном аэропорту Шереметьево выписана из центра.
"Последнюю пострадавшую в результате инцидента в Шереметьеве сегодня выписали из центра", – цитирует Агентство "Москва" руководителя НМИЦ Амирана Ревишвили.
Под наблюдением врачей остается только одна пострадавшая в результате ЧП – сейчас она находится в НИИ имени Склифосовского.
"На сегодняшний день в НИИ имени Склифосовского осталась единственная пациентка из тех, кто поступил 5 мая после трагедии. Находится в сознании, активна. Проходит период отучения от вспомогательной респираторной поддержки. Без инфекционных осложнений", – говорится в сообщении Минздрава.
Вечером 5 мая самолет SSJ 100 авиакомпании "Аэрофлот", направлявшийся из Москвы в Мурманск, был вынужден вернуться в Шереметьево. Совершив аварийную посадку, лайнер загорелся. На его борту в тот момент находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек: 40 пассажиров и бортпроводник, пытавшийся открыть аварийные выходы в хвостовой части самолета. После ЧП также были госпитализированы десять пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". В качестве основных СК рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.
На заседании правительства 7 мая министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Первые выплаты пострадавшим в катастрофе начались 8 мая.
Что известно о ЧП при посадке самолета в аэропорту Шереметьево
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.