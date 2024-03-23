Минздрав РФ поблагодарил всех, кто пришел сдать кровь для пострадавших в "Крокусе"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минздрав России поблагодарил всех граждан, которые пришли сдать кровь для пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, его слова передает РИА Новости.

Он указал, что всем раненым оказывается медпомощь, к работе привлечены ведущие профильные специалисты федеральных медицинских центров. Также в больницах есть все необходимое, в том числе медикаменты и запасы донорской крови и ее компонентов, отметил Кузнецов.

"В то же время благодарим всех граждан, пришедших в медицинские организации, чтобы сдать кровь для пострадавших", – добавил помощник министра здравоохранения РФ.

Ранее Кузнецов заявил, что 44 человека, включая двух детей, которые пострадали при нападении, находятся в тяжелом состоянии. По его информации, состояние еще 16 человек, среди которых один ребенок, оценивается как крайне тяжелое. Еще восемь человек в удовлетворительном состоянии были выписаны, уточнил он.

Накануне неизвестные открыли стрельбу в "Крокус Сити Холле", затем в здании начался пожар, который спустя время локализовали.

По данным СК РФ, в результате теракта погибли 93 человека. В ведомстве добавили, что число еще увеличится. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

23 марта четырех подозреваемых задержали в Брянской области, это подтвердил СК России. Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, совершившие нападение террористы планировали пересечь границу РФ и Украины, у них были контакты на украинской стороне. В данный момент подозреваемые переводятся в Москву.

Москвичи с самой редкой группой сдают кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"