23 марта, 03:58Происшествия
Депздрав опубликовал список из 80 госпитализированных в больницы Москвы
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
По состоянию на 02:00 в столичные больницы доставили 80 человек, пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Это следует из списка пострадавших, опубликованного на сайте Депздрава Москвы.
Информации о состоянии госпитализированных не приводится.
Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта, включая 7 детей.
Кроме того, предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться.
В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.
В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.
Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.
Очевидцы рассказали о густом дыме над "Крокус Сити Холлом"
Читайте также
- Жителей Москвы и Подмосковья попросили сдать кровь для пострадавших в "Крокус Сити Холле"
- Что известно о теракте в "Крокус Сити Холле"