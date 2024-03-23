Депздрав опубликовал список из 80 госпитализированных в больницы Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

По состоянию на 02:00 в столичные больницы доставили 80 человек, пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". Это следует из списка пострадавших, опубликованного на сайте Депздрава Москвы.

Информации о состоянии госпитализированных не приводится.

Минздрав Московской области опубликовал список из 145 пострадавших в результате теракта, включая 7 детей.

Кроме того, предварительно установлено, что погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" более 60 человек. В СК РФ сообщили, что количество жертв может увеличиться.

В пятницу, 22 марта, неизвестные в камуфляже открыли стрельбу в здании "Крокус Сити Холла", где начинался концерт группы "Пикник". Позже в помещениях начался пожар, чья площадь достигла 12 900 квадратных метров. Позднее возгорание было локализовано.

В СК возбудили уголовное дело по статье о теракте.

Сергей Собянин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим гражданам. Позднее он отменил все массовые, культурные и спортивные мероприятия в Москве на ближайших выгодных.

Очевидцы рассказали о густом дыме над "Крокус Сити Холлом"