Второй за день пожар произошел на месте взрыва газа в Балашихе

Видео: Москва 24

Второй за день пожар произошел в многоэтажном доме в Балашихе, где ранее произошел взрыв газа и обрушение конструкций.

Вокруг дома заметен густой серый дым. Пожар наблюдается на уровне третьего-четвертого этажей. В данный момент пожарные проливают дом, чтобы потушить новый очаг возгорания.

В МЧС подтвердили эту информацию, уточнив, что в доме загорелся строительный мусор.

"В доме в Балашихе загорелся строительный мусор на площади 20 квадратных метров", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Видео: Москва 24

Днем было также потушено другое возгорание, которое произошло на лестничной площадке на площади 5 квадратных метров в этом же здании. Дом отключили от магистрального газоснабжения.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября, это привело к повреждению как минимум 10 квартир. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Стены дома несколько раз обрушились. Отмечалось, что примерно в 16:00 произошло третье обрушение.

По данным МЧС, всего в результате происшествия погибли пять человек, из них двое – спасатели. В медицинских службах сообщали о 13 пострадавших, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.

Замминистра МЧС РФ Илья Денисов предупреждал, что угроза дальнейшего обрушения дома пока что сохраняется.