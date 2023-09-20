20 сентября, 17:53Происшествия
Второй за день пожар произошел на месте взрыва газа в Балашихе
Вокруг дома заметен густой серый дым. Пожар наблюдается на уровне третьего-четвертого этажей. В данный момент пожарные проливают дом, чтобы потушить новый очаг возгорания.
В МЧС подтвердили эту информацию, уточнив, что в доме загорелся строительный мусор.
"В доме в Балашихе загорелся строительный мусор на площади 20 квадратных метров", – сообщается в телеграм-канале ведомства.потушено другое возгорание, которое произошло на лестничной площадке на площади 5 квадратных метров в этом же здании. Дом отключили от магистрального газоснабжения.
Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября, это привело к повреждению как минимум 10 квартир. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
Стены дома несколько раз обрушились. Отмечалось, что примерно в 16:00 произошло третье обрушение.
По данным МЧС, всего в результате происшествия погибли пять человек, из них двое – спасатели. В медицинских службах сообщали о 13 пострадавших, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.
Замминистра МЧС РФ Илья Денисов предупреждал, что угроза дальнейшего обрушения дома пока что сохраняется.
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