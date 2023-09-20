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20 сентября, 15:34

Происшествия

Пожар на площади 5 "квадратов" произошел в жилом доме в Балашихе, где взорвался газ

Фото: телеграм-канал Baza

В жилом доме в Балашихе, где утром взорвался газ, произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России. В настоящее время возгорание полностью потушено.

Огонь вспыхнул на лестничной площадке. Его площадь составила пять квадратных метров. Дом отключен от магистрального газоснабжения.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября. В результате повреждены оказались как минимум 10 квартир.

Позже произошло повторное обрушение дома. В результате погибли двое спасателей. По информации МЧС, из-под завалов извлекли еще четырех спасателей, которых передали врачам.

Всего в результате происшествия погибли пять человек, девять пострадали. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Причиной ЧП в доме в Балашихе стала утечка газа в одной из квартир

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