Еще одно обрушение дома произошло после взрыва газа в Балашихе

Фото: телеграм-канал SHOT

Еще одно обрушение стен произошло в доме в Балашихе, где ранее взорвался газ. В результате произошедшего никто не пострадал, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на месте ЧП обвалилась плита. Представитель оперативного штаба добавил, что поисково-спасательные работы в доме будут вестись на круглосуточной основе.

"С учетом этого будет проводиться ротация личного состава", – сказал он.

По его словам, поисковые работы осложняются конструкцией дома и риском дальнейших обрушений. В настоящее время спасатели работают только на безопасных участках.

"Туда, где был эпицентр взрыва, сейчас допуска нет. Среди основных сложностей поисково-спасательных работ можно отметить конструкцию самого дома, место взрыва – середина здания, что не дает возможности разбирать завалы ниже", – сказал представитель штаба.

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе произошел утром 20 сентября, это привело к повреждению как минимум 10 квартир. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

Стены дома несколько раз обрушились. Отмечалось, что примерно в 16:00 произошло третье обрушение.

По данным МЧС, всего в результате происшествия погибли пять человек, из них двое – спасатели. В медицинских службах сообщали о 13 пострадавших, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС.

Замминистра МЧС РФ Илья Денисов предупреждал, что угроза дальнейшего обрушения дома пока что сохраняется.



Семьям погибших при взрыве газа в Балашихе выплатят по миллиону рублей