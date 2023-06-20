Новый случай отравления сидром выявили в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Число отравившихся суррогатным алкоголем в Нижегородской области увеличилось. В больницу поступил житель региона с признаками отравления сидром, сообщил в своем телеграм-канале глава регионального Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

"Пострадавший купил ядовитый напиток неделю назад, а выпил вчера вечером", – подчеркнул он.

Глава ведомства уточнил, что врачи подтвердили диагноз лабораторно, после чего жителя Нижегородской области направили в областной токсикологический центр городской больницы № 33.

Впервые о случаях массового отравления алкогольным напитком стало известно 5 июня. Случаи массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр" были зафиксированы в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Всего в России пострадали 106 человек, в том числе 5 детей. 35 человек погибли от алкогольного отравления.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обвинения по делу о массовом отравлении были предъявлены предпринимателю из Самары, он являлся владельцем производства напитка марки "Мистер Сидр".

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