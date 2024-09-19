В Ливане запретили провоз раций и пейджеров на борт самолета

Фото: ТАСС/ABACA/Xinhua

Главное управление гражданской авиации Ливана запретило провоз раций и пейджеров на борт самолетов, вылетающих из международного аэропорта Бейрута, сообщает РИА Новости.

От всех авиакомпаний, чьи самолеты находятся в международном аэропорту имени Рафика Харири, потребовали уведомить своих пассажиров о запрете до дальнейших распоряжений.

Уточняется, что средства связи запрещено провозить как в багажном отделении, так и в ручной клади.

17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

В результате погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

Некоторые СМИ сообщали, что атака была направлена против представителей движения "Хезболла", так как этими пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за случившееся.

Комментируя произошедшее, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что международные институты должны выработать меры против подобных преступлений. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риски подобных атак на территории России.

