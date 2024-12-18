Телеканал "Узбекистан 24" не сообщал деталей по делу подозреваемого в убийстве Кириллова

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

Телеканал "Узбекистан 24" не распространял информацию о подробностях в деле задержанного гражданина Узбекистана, подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, сообщает РИА Новости.

По словам представителя телеканала, появившиеся новости по делу о теракте распространил анонимный телеграм-канал Ozbekiston 24, который не имеет никакого отношения к данному СМИ. Он также напомнил, что официальный ресурс телеканала "Узбекистан 24" – телеграм-канал mtrkuzofficial.

Ранее некоторые российские СМИ со ссылкой на указанный телеканал сообщили, что узбекская сторона отправила в Москву имеющиеся у нее данные о задержанном в России соотечественнике, подозреваемом в убийстве Кириллова. Говорилось, что задержанный не связан с террористами и ранее не привлекался к ответственности.

Утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв. В результате погибли Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Спустя время было возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Подозреваемый в совершении теракта был задержан 18 декабря. Им оказался 29-летний гражданин Узбекистана. Во время допроса он рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, по заданию которых приехал в Москву и получил взрывное устройство. Затем он установил бомбу на электросамокате, который оставил у подъезда дома, где жил Кириллов.

Для наблюдения за военнослужащим злоумышленник арендовал машину каршеринга, где установил камеру видеонаблюдения. Съемка с нее транслировалась организаторам теракта в Днепр в режиме реального времени, уточнил задержанный. Когда мужчине поступил видеосигнал о выходе Кириллова из подъезда, он дистанционно привел в действие взрывчатку.

За совершение данного преступления злоумышленнику обещали денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов и выезд в одну из европейских стран для проживания. По данным СМИ, следователи планируют направить в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

