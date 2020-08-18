Названа причина госпитализации Ефремова

17:42
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Причиной госпитализации артиста Михаила Ефремова стал инсульт. Об этом стало известно из медицинской выписки, передает ТАСС.
При обследовании Ефремову диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких, а также астму, говорится в документе.
Актера госпитализировали из здания суда 11 августа с подозрением на инсульт. Через четыре дня после случившегося его выписали из Боткинской больницы.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем.
В результате столкновения пострадал водитель встречной машины Сергей Захаров. Позднее он скончался в столичной больнице от полученных травм.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Один из потерпевших по делу Ефремова заявил в суде иск на 6,5 млн рублей
18 августа проходило заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Несмотря на плохое самочувствие, актер прибыл на заседание суда.
В инстанции заключили, что у Ефремова нет медицинских противопоказаний для участия в заседании.
Младший сын погибшего в аварии Валерий Захаров назвал игрой на публику видеообращение актера, в котором он извинялся за случившееся и предлагал помощь.
При этом старший сын Виталий Захаров заявил в суде иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей.
Кроме того, трое потерпевших по делу Ефремова обратились к артисту с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в аварии Сергея Захарова добавили, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека. Вдова Захарова, в свою очередь, сказала, что относится к Ефремову как к убийце.
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