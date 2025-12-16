Львова-Белова: госпитализированных детей после нападения на школу в Подмосковье нет

Фото: Москва 24

Госпитализированных детей после нападения на школу в Одинцовском округе Подмосковья нет, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Изначально омбудсмен сообщала, что пострадавших учеников доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля, где врачи предоставили необходимую помощь.

"Со своей стороны готовы оказать необходимую поддержку семьям. Сил близким погибшего ребенка. Соболезнуем", – написала Львова-Белова в своем телеграм-канале.

Нападение на школу в поселке Горки-2 подмосковного Одинцова произошло 16 декабря. По предварительным данным, вооруженный ножом подросток напал на охранника и распылил перед ним газовый баллончик. Затем он ранил ножом 10-летнего ученика, из-за чего тот погиб. Охранник выжил, но получил химический ожог лица и ножевое ранение.

В СМИ сообщали, что подросток мог быть приверженцем деструктивного молодежного течения.

По факту нападения на образовательное учреждение возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Он признал свою вину.

Из-за произошедшего во всех школах Одинцовского округа были усилены меры безопасности.

