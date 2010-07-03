Пассажиры аварийно севшего А321 смогут получить компенсацию в течение 14 дней

11:53
11:53
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолет, сообщает пресс-служба компании.
Для получения компенсации нужно распечатать, заполнить и подписать заявление. Ее выплатят на указанные банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней. В случае причинения вреда здоровью следует обратиться в страховую компанию для получения страхового возмещения.
Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа. В "Уральских авиалиниях" сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский работала.
Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.
Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Дмитрий Медведев дал поручение представить к наградам членов экипажа.
Резервный борт отправился из Домодедово с 65 пассажирами, он благополучно долетел до Симферополя. Порядка двух третей остальных пассажиров аварийно севшего лайнера решили сдать билеты.
Аварийно севший самолет "Уральских авиалиний" до сих пор остается на кукурузном поле
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: