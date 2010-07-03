Пассажиры аварийно севшего А321 смогут получить компенсацию в течение 14 дней

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Авиакомпания "Уральские авиалинии" выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолет, сообщает пресс-служба компании.

Для получения компенсации нужно распечатать, заполнить и подписать заявление. Ее выплатят на указанные банковские реквизиты в течение 14 рабочих дней. В случае причинения вреда здоровью следует обратиться в страховую компанию для получения страхового возмещения.

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Airbus A321, летевший из Москвы в Симферополь, аварийно сел в Подмосковье утром 15 августа. В "Уральских авиалиниях" сказали, что причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели. Как заверили в Летно-исследовательском институте имени Громова, система отпугивания птиц в аэропорту Жуковский работала.

Предположение о том, что причиной жесткой посадки стали окрестные свалки, ошибочно, заявили в областном Минэкологии. Там отметили, что ближайший мусорный полигон закрыт в 2012 году и расположен в 14 километрах.

Тем не менее Минприроды РФ настаивает на проверке объектов ТКО в районе аэропорта в Жуковском. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Дмитрий Медведев дал поручение представить к наградам членов экипажа.

Резервный борт отправился из Домодедово с 65 пассажирами, он благополучно долетел до Симферополя. Порядка двух третей остальных пассажиров аварийно севшего лайнера решили сдать билеты.