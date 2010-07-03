Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме

Фото: twitter.com/Charlie_Hebdo

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный своими карикатурами на актуальные события, посвятил новый выпуск пожару в соборе Парижской Богоматери.

На обложке красного цвета написано "реформы" и изображен ухмыляющийся Эммануэль Макрон, на голове у которого нарисован горящий Нотр-Дам. "Я начну с несущей конструкции (собора)", – якобы говорит президент Франции.

Incendie de Notre Dame : exceptionnellement Charlie Hebdo sort ce mardi, dès midi en version numérique et dans 50 kiosques parisiens.



abo ➡️ https://t.co/e10qp1TLQk // liseuse ➡️ https://t.co/HEzD7iIf9P pic.twitter.com/rkfksX0BsN — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 16 апреля 2019 г.

15 апреля вечером пожар возник на верхних уровнях здания главного парижского собора. В результате обрушилась верхняя часть шпиля, кровля и часы собора. Пострадали три человека – легкие ранения получили двое полицейских и один пожарный.

Пожар мог произойти из-за реставрационных работ. Прокуратура Парижа начала расследование.

Исходя из степени разрушений, французские СМИ заявили, что собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира как исторический, культурный и религиозный объект. Ответственный за богослужения священник Патрик Шове ранее сообщил, что часть святынь из собора удалось спасти, в том числе Терновый венец Христа. Также спасены две колокольни собора. Неизвестной остается судьба Владимирской иконы – подарка патриарха Алексия II.

В Минкультуры РФ обсудят возможную помощь в восстановлении парижского собора. По словам главы департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова, это тяжело, больно и заставляет всех бережней относиться к объектам культурного наследия на всех уровнях. Он назвал случившееся в Париже большой трагедией, напомнив, что Нотр-Дам де Пари является объектом мирового значения. Комментируя возможный сбор средств на восстановление храма, Кононов пообещал "провести консультации, поговорить с руководством".