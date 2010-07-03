Эксперты извлекли данные самописца разбившегося Boeing

Специалисты, которые расследуют причины авиакатастрофы Boeing 737 MAX 8, принадлежавшего Ethiopian Airlines, успешно извлекли данные одного из бортовых самописцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).
Самолет со 157 людьми на борту, среди которых были трое россиян, разбился 10 марта спустя шесть минут после взлета из аэропорта Аддис-Абебы. Выживших при крушении нет.
После трагедии страны начали закрывать небо для лайнеров данной модели. Не стала исключением и Россия. Вопросы с уже заказанными самолетами руководство Росавиации оставило на усмотрение авиакомпаний.
На месте крушения Boeing 737 MAX 8 были найдены два черных ящика. 14 марта их доставили в Париж по просьбе эфиопских властей.
Примерно через две недели родственники погибших смогут получить свидетельства о смерти. А вот результатов ДНК-экспертизы им придется ждать до полугода. Именно такой срок эксперты отводят на опознание жертв.
Росавиация запретила полеты Boeing 737 MAX в воздушном пространстве РФ
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