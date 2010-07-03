Гендиректору ЧОПа предъявили обвинение после стрельбы в Благовещенске

Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору частной охранной организации "Сириус-А" после того, как его сотрудник впустил студента с оружием в колледж Благовещенска, сообщает пресс-служба СК РФ.

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным следствия, обвиняемый допустил к охране здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства лицо, не имеющее соответствующего разрешения. В результате 14 ноября 19-летний учащийся пронес в здание учебного заведения огнестрельное охотничье оружие и устроил стрельбу.

Следователь ходатайствует в суде об аресте обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.

Утром 14 ноября 19-летний студент устроил стрельбу в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства из зарегистрированного за ним охотничьего оружия.

По данным следствия, он проник с оружием через пункт охраны, вошел в аудиторию, направил ружье на однокурсников и выгнал преподавательницу. В результате стрельбы трое человек получили ранения, позднее помощь понадобилась еще двоим. Погибли два человека, в том числе нападавший.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту стрельбы в колледже: по факту убийства двух лиц, совершенного из хулиганских побуждений, по факту необеспечения надлежащей охраны и по факту халатности должностных лиц.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Амурскую область для расследования ЧП. Также он поручил проверить систему охраны учебного заведения. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

