Семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о наказании для актера

16:05
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Семья погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова считает, что справедливым для актера будет тот срок, который назовет прокурор. Об этом сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на адвоката Александра Добровинского.
"Семья пострадавшего согласится с позицией прокуратуры и примет приговор суда. Ходят слухи, что представители Ефремова связывались с семьей, но это не так. Ни им, ни мне никто не звонил. Вот единственное – вчера звонил наш великий артист Гармаш и предлагал встречу. Если они договорятся, то мы все вместе встретимся. Семья деньги от Ефремова не возьмет. Хорошо, если он отдаст деньги на благотворительность", – заявил адвокат.
Ранее Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения у родственников погибшего в аварии Сергея Захарова. Он сообщил, что готов оказать любую помощь семье скончавшегося, если они захотят ее принять.
Позднее семья Захарова заявила, что не принимает извинения актера. Добровинский подчеркнул, что семья считает его извинения слишком запоздалыми.
Михаил Ефремов вечером 8 июня за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada. Водитель этой машины получил тяжелые травмы и впоследствии скончался в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что Ефремов в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ.
Вечером 9 июня актера доставили в Таганский суд Москвы для избрания меры пресечения. В ходе слушаний Ефремов назвал произошедшее чудовищным.
По решению суда актер был отправлен на домашний арест на два месяца. В прокуратуре обосновали данную меру пресечения вероятностью того, что Ефремов может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. Ведомство также будет отвечать за контроль соблюдения актером домашнего ареста.
Семья погибшего в результате ДТП с участием Ефремова не приняла извинения актера
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