10 октября, 14:35Происшествия
Число пострадавших при нападении ХАМАС в Израиле превысило 2,8 тыс человек
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Число жителей Израиля, получивших травмы и ранения при нападении на регион палестинской исламистской группы ХАМАС, превысило 2,8 тысячи человек. Об этом сообщает Haaretz со ссылкой на израильский Минздрав.
"Пострадали и были доставлены в различные больницы со времени нападения ХАМАС утром в субботу 2 806 жителей Израиля", – говорится в сообщении.
535 человек продолжают находиться в больницах. Состояние 106 из них оценивается как тяжелое или критическое.
Палестино-израильский конфликт обострился после того, как сектор Газа 7 октября выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на действия Газы Израиль приступил к выполнению операции "Железные мечи".
Жертвами действий радикальной группировки в Израиле стали более 900 человек. Среди погибших в конфликте оказались два россиянина.
В ходе нападения на Израиль боевики ХАМАС взяли в заложники более 100 человек. Позже они пригрозили казнить пленных, если армия оборы Израиля (ЦАХАЛ) будет совершать удары по объектам гражданской инфраструктуры Палестины.
Информацию о присутствии среди заложников граждан РФ представители ХАМАС не подтвердили. При этом в Совфеде РФ заявили о готовности участвовать в переговорах с радикальной группой с целью освобождения россиян из плена.
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