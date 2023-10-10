МИД РФ выразил готовность к любой работе в формате ближневосточного "квартета"

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Россия готова к консультациям в формате ближневосточного "квартета", но Америка к ним не готова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

По его данным, Штаты заблокировали работу ближневосточного "квартета" в последние годы. Он подчеркнул, что произошедшая сегодня вспышка напряженности на Ближнем Востоке, развитие событий в регионе – во многом результат того, что Америка пыталась монополизировать достижение ближневосточного урегулирования и подменить его сделками.

Отмечается, что разблокировать работу механизма невозможно, потому что входящие в него стороны, в том числе американцы, не хотят этого.

"Мы были, есть и будем за коллективные усилия", – добавил замглавы.

Помимо этого, РФ считает, что ООН, генсекретарь и председатель Совета безопасности ООН могли бы сыграть полезную и активную роль в том, чтобы попытаться найти вариант решения конфликта.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия. Он отметил, что Россия осуждает насилие в любых формах и проявлениях, убийство мирных жителей, а также взятие в заложники женщин и детей в зоне палестино-израильского конфликта.

По последним данным, травмы и ранения при нападении боевиков ХАМАС на Израиль получили более 2,6 тысячи человек. Около 900 человек, по информации СМИ, погибли в Израиле. В числе жертв эскалации конфликта оказалось два гражданина России.

Минимум 100 человек были взяты боевиками ХАМАС на территории Израиля в заложники. В МИД Израиля на фоне подобных обстоятельств заявили об обязанности радикальной группы обеспечить безопасность лишенных свободы людей.

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