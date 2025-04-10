Число жертв обрушения крыши ночного клуба в Доминикане выросло до 184

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Как минимум 184 человека погибли при обрушении крыши ночного клуба Jet Set в Доминикане, пишет местная газета Diario Libre, ссылаясь на директора службы по чрезвычайным ситуациям Хуана Мануэля Мендеса.

По его словам, спасательные работы продолжаются и в настоящий момент, а поиски тел будут вестись до тех пор, пока родные не перестанут обращаться с просьбами найти их близких.

О трагедии в заведении стало известно 8 апреля. Однако причины произошедшего пока не приводятся. Согласно последним данным, пострадали по меньшей мере 255 человек, из которых 155 были госпитализированы.

В списке погибших уже числится губернатор города Сан-Фернандо-де-Монте-Кристи Нельси Круз. При этом информации о российских туристах в числе жертв и пострадавших пока нет.

Президент страны Луис Абинадер выразил свои соболезнования из-за произошедшего, а также объявил трехдневный национальный траур.