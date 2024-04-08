Более 100 военных инженеров привлекли к борьбе с паводком в Оренбуржье

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К борьбе с паводком в Орске Оренбургской области привлекли военных инженеров Ясненского ракетного соединения, сообщает Минобороны РФ.

Всего для оказания помощи задействовали более 100 военнослужащих и 18 единиц специальной техники, в том числе самосвалы, бульдозеры и экскаваторы.

Военнослужащие подвозят питьевую воду и грунт к поврежденной дамбе в районе города Орска, а также участвуют в эвакуации местного населения в безопасные районы. Также личный состав Ясненского ракетного соединения привлекут для проведения работ по укреплению береговой линии рек в Оренбургской области.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы, затем случился второй. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.

Работники МЧС используют беспилотники с целью обнаружения возможных прорывов дамбы. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий.

Перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке. Спасатели начали эвакуировать жителей с улицы Севастопольской. Уровень воды находится на отметке в 8,5 метра.