СК установил личность украинского командира, отдавшего приказ об ударе по порту Кавказ

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ установил личность украинского командира, отдавшего в августе 2024 года приказ об ударе по порту Кавказ в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Им оказался командир 360-й отдельной береговой ракетной бригады военно-морских сил Украины Юрий Яцкевич.

"В результате теракта был поражен железнодорожный паром, два гражданских лица погибли, трое членов экипажа получили ранения, повреждено множество объектов инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ущерб от атаки составил более 500 миллионов рублей. СК заочно предъявил Яцкевичу обвинение и объявил его в розыск.

Вечером 22 августа 2024 года ВСУ атаковали железнодорожный паром, на котором хранилось топливо. В результате удара возник пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Из-за полученных повреждений паром наполовину затонул.

На месте ЧП установили боновые заграждения для недопущения распространения топлива. Из воды спасли 17 членов экипажа.

Для ликвидации последствий украинской атаки в порту Кавказ ввели особый режим. Днем 23 августа пожар на пароме потушили.

После случившегося качество воды в пробах из зон купания в окрестностях порта Кавказ осталось в норме, специалисты не зафиксировали превышений концентрации вредных веществ.

