Качество воды в пробах из зон купания у порта Кавказ на Кубани в норме

Фото: ТАСС/Елена Задворная

Качество воды в пробах из зон купания в окрестностях порта Кавказ в норме, специалисты не зафиксировали превышений концентрации вредных веществ, в том числе нефтепродуктов. Об этом ТАСС заявили в управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Микробиологические, санитарно-гигиенические и вирусологические показатели соответствуют установленному нормативу, рассказали в ведомстве. Там добавили, что пробы воды отбирались в районе пляжа поселка Ильич около порта.

Вечером 22 августа ВСУ атаковали железнодорожный паром, на котором хранилось топливо. В результате удара возник пожар, которому присвоили третий ранг сложности. Из-за полученных повреждений паром наполовину затонул.

На месте ЧП установили боновые заграждения для недопущения распространения топлива. Из воды спасли 17 членов экипажа.

Для ликвидации последствий украинской атаки в порту Кавказ ввели особый режим. Днем 23 августа пожар на пароме потушили.