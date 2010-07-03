"Аэрофлот" планирует перечислять зарплату погибшего бортпроводника его семье

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"Аэрофлот" планирует более 10 лет выплачивать зарплату погибшего в катастрофе в Шереметьеве бортпроводника Максима Моисеева его семье, говорится в письме авиакомпании сотрудникам.

"Аэрофлот" с мая 2019 года будет ежемесячно перечислять среднемесячную заработную плату Максима с учетом индексации его семье вплоть до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения", – говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Аэрофлот" также выплатит по 3 миллиона рублей каждому из выживших членов экипажа сгоревшего самолета SSJ100. "Каждому из выживших членов экипажа компания выплатит по 3 миллиона рублей", - говорится в письме.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что будет ходатайствовать, чтобы бортпроводника сгоревшего SSJ 100 Максима Моисеева посмертно наградили орденом Мужества.

Министр обратится к президенту России с ходатайством о награждении бортпроводника Максима Моисеева (посмертно), а также бортпроводниц Татьяны Касаткиной и Ксении Фогель госнаградами.

22-летний бортпроводник Максим Моисеев погиб, когда пытался открыть заднюю дверь самолета. Он помогал пассажирам спастись, пока сам не потерял сознание.

Выпускник кадетского училища, Моисеев отслужил в армии и, работая в "Аэрофлоте", заочно учился в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. По словам друзей, молодой человек был отзывчивым и общительным. Он проработал бортпроводником чуть более года.

На заседании правительства 7 мая Евгений Дитрих сообщил, что семьям погибших в авиакатастрофе выплатят по девять миллионов рублей. По словам министра, два миллиона из этой суммы составят страховые выплаты, еще по два миллиона дадут региональные выплаты, а пять миллионов выплатит компания "Аэрофлот".

ЧП с самолетом SSJ 100 произошло в Шереметьеве вечером 5 мая. Рейс "Аэрофлота", вылетевший в Мурманск, был вынужден вернуться в столичный аэропорт. Совершив аварийную посадку, самолет загорелся. На его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По последним данным, погиб 41 человек. Десять пострадавших были госпитализированы.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц". Как основные Следственный комитет рассматривает три версии: недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и техперсонала, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.