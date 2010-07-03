Семьи пассажиров SSJ 100, погибших при исполнении трудовых обязанностей, получат выплаты

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Родственники девяти пассажиров SSJ 100, погибших при исполнении трудовых обязанностей, получат единовременную страховую выплату в один миллион рублей. Об этом сообщает сайт министерства труда и социальной защиты.

По словам главы ведомства Максима Топилина, еще четыре человека получат страховую выплату, размер которой индивидуален. Имеются ввиду выжившие пилоты и бортпроводницы.

Помимо этого, Роструд и Фонд социального страхования назначат ежемесячные выплаты тем, кто был на иждивении жертв катастрофы.

Вечером 5 мая самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, который выполнял рейс Москва – Мурманск, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. Во время пожара погиб 41 человек, включая бортпроводника.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Среди версий случившегося рассматриваются недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, а также неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия.

