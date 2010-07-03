Психолог объяснил поведение забравших вещи пассажиров SSJ 100

Фото: YouTube/Олег Молчанов

Реакция пассажиров сгоревшего в Шереметьеве SSJ 100, которые забирали ручную кладь во время эвакуации, адекватна ситуации. В этом уверена специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова, передает ТАСС.

После катастрофы ряд СМИ обвинил уцелевших пассажиров в том, что, пока они забирали свои сумки, другие люди не сумели спастись. Макарова считает, что для описания действий находившихся в горящем самолете нужно ввести понятие "синдром ручной клади".

"Люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит. Это абсолютно нормальная реакция на стресс, их нельзя обвинять в том, что они машинально забрали сумки", – сказала психолог.

Она добавила, что людей, которые, едва узнав о трагедии, начали обвинять выживших пассажиров, тоже можно понять. Такое поведение, по ее словам, тоже показывает защитную реакцию на страх и бессилие.

Опираясь на опыт работы с родственниками погибших в авиакатастрофах, Макарова подчеркнула, что любая острая реакция во время трагедий расценивается как нормальная.

5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас СК рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Из них два миллиона – страховые выплаты, еще два миллиона – региональные выплаты и пять миллионов – выплаты компании "Аэрофлот".

Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из выживших пассажиров Олегом Молчановым. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.

