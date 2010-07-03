Психолог объяснил поведение забравших вещи пассажиров SSJ 100

Реакция пассажиров сгоревшего в Шереметьеве SSJ 100, которые забирали ручную кладь во время эвакуации, адекватна ситуации. В этом уверена специалист в области экстремальной психологии Ольга Макарова, передает ТАСС.
После катастрофы ряд СМИ обвинил уцелевших пассажиров в том, что, пока они забирали свои сумки, другие люди не сумели спастись. Макарова считает, что для описания действий находившихся в горящем самолете нужно ввести понятие "синдром ручной клади".
"Люди отрицают опасность и цепляются за привычные действия, как будто таким образом они могут отменить весь тот кошмар и ужас, который с ними происходит. Это абсолютно нормальная реакция на стресс, их нельзя обвинять в том, что они машинально забрали сумки", – сказала психолог.
Она добавила, что людей, которые, едва узнав о трагедии, начали обвинять выживших пассажиров, тоже можно понять. Такое поведение, по ее словам, тоже показывает защитную реакцию на страх и бессилие.
Опираясь на опыт работы с родственниками погибших в авиакатастрофах, Макарова подчеркнула, что любая острая реакция во время трагедий расценивается как нормальная.
5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ 100 вернулся в аэропорт Шереметьево, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.
После случившегося следователи возбудили уголовное дело. Сейчас СК рассматривает ряд версий причин катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.
Семьям погибших выплатят по девять миллионов рублей. Из них два миллиона – страховые выплаты, еще два миллиона – региональные выплаты и пять миллионов – выплаты компании "Аэрофлот".
Ранее в Сети появилось видео, снятое одним из выживших пассажиров Олегом Молчановым. На кадрах запечатлены первые минуты после эвакуации.
Собянин подписал постановление о мерах поддержки семей жертв катастрофы в Шереметьеве
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.