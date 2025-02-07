Адвокат Почуев: осужденный за убийство историк Соколов хотел отправиться на СВО

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Доцент СПбГУ Олег Соколов, осужденный за убийство своей аспирантки Анастасии Ещенко, хотел отправиться на СВО, рассказал адвокат Александр Почуев.

"С самого начала он заявлял, что готов искупить свою вину кровью. Неоднократно он просил о заключении контракта, но ему отказали", – уточнил он в беседе с РИА Новости.

Отказ Минобороны, по словам адвоката, был связан с его возрастом. Соколову уже 68 лет, тогда как предельный возраст для поступления на военную службу составляет 65 лет.



До этого петербургский суд постановил вернуть Соколову орден Почетного легиона. Помимо этого, законному владельцу вернут мобильные телефоны Honor и Asus, а также системный блок. Изъятое у историка оружие и патроны решено уничтожить.

Спасатели вытащили Соколова из реки Мойки в Санкт-Петербурге в ноябре 2019 года, в рюкзаке у него обнаружили отрубленные руки и травматический пистолет. Кроме того, в квартире нашли тело и голову Ещенко, а также окровавленную пилу.

Злоумышленника приговорили к 12,5 года колонии за убийство и незаконное хранение оружия. В сентябре 2021 года суд отказался смягчить ему приговор.

