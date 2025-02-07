Суд решил вернуть орден Почетного легиона историку Соколову, убившему аспирантку

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Суд в Санкт-Петербурге постановил вернуть орден Почетного легиона историку Олегу Соколову, который убил аспирантку Анастасию Ещенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст приговора.

Помимо этого, согласно документу, законному владельцу вернут мобильные телефоны Honor и Asus, а также системный блок. При этом изъятое у историка оружие и патроны решено уничтожить.

Орден Почетного легиона – французский национальный орден, являющийся высшим знаком отличия, почета и признания особых заслуг. Им отмечаются самые выдающиеся заслуги перед Францией.

В ноябре 2019 года из реки Мойки в Санкт-Петербурге спасатели вытащили Соколова, в рюкзаке которого обнаружили отрубленные руки и травматический пистолет. В его квартире нашли тело и голову аспирантки и возлюбленной историка Анастасии Ещенко, а также окровавленную пилу.

Мужчину приговорили к 12,5 года колонии за убийство и незаконное хранение оружия. В сентябре 2021 года суд отказался смягчить приговор Соколову.