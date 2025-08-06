ФСБ показала кадры десантирования к особняку экс-госсекретаря Дагестана

Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ

ФСБ РФ опубликовала кадры десантирования спецназа возле особняка экс-госсекретаря Дагестана Магомеда-Султана Магомедова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

На видео запечатлено, как спецназ подлетел к особняку, после чего бойцы десантировались и взяли здание под контроль. К нему также подъехала наземная группа на пяти автомобилях.

В ходе обыска в доме было найдено несколько единиц огнестрельного оружия, различные удостоверения, а также большое количество пачек с долларами и рублями.

ФСБ заявила, что была установлена причастность Магомедова к хищению предприятия "Дагнефтепродукт". Оно считается крупнейшим нефтеперевалочным комплексом на Северном Кавказе.

По информации следствия, Магомедов незаконно перевел предприятие в республиканскую собственность в 2001–2005 годах за счет административных средств, после чего продал подконтрольным ему лицам по заниженной стоимости.

По иску Генпрокуратуры ранее похищенный "Дагнефтепродукт" и построенный на его базе нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" были возвращены государству. Общая стоимость предприятий составила более 100 миллиардов рублей.

Кроме того, на территории Дагестана и Москвы сотрудники ФСБ провели около 70 обысков. Были изъяты предметы и документы, имеющие отношение к делу, а также предменты роскоши и деньги, приобретенные мошенническим путем. Их стоимость – более 3 миллиардов рублей.

1 июля Магомедов освободили от должности госсекретаря после того, как 25 июня в здании администрации и правительства республики прошли обыски.

СМИ отмечали, что они были связаны с уголовным делом, возбужденным против экс-госсекретаря. Спустя некоторое время Магомедова задержали, но после отпустили под подписку о невыезде.

Согласно иску Генпрокуратуры РФ, который связан с обращением в доход государства НПЗ ООО "Дагестаннефтепродукт" (сейчас – ОАО "Каспетролсервис"), в качестве ответчиков выступают экс-госсекретаря, его дети, а также Галимат и Маржанат Исмаиловы. Кто это – неизвестно. Как указала пресс-служба судов Дагестана, бывший госсекретарь завладел полным пакетом акций госпредприятия и смог легализовать права на его активы.

Кроме того, в Москве были арестованы две квартиры, связанные с семьей Магомедова. Площадь каждой составляет 88 квадратных метров, а кадастровая стоимость объектов недвижимости превышает 26 миллионов рублей.

