Сгоревший Sukhoi Superjet носил имя Мустая Карима

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Самолет Sukhoi Superjet 100, загоревшийся в Шереметьеве после жесткой посадки 5 мая, был назван в честь советского поэта, писателя и драматурга Мустая Карима, сообщает портал Flightradar24.

Из открытых источников следует, что свой первый рейс с пассажирами он совершил 19 октября 2017 года. Тогда лайнер вылетел из Москвы и приземлился в Уфе.

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" загорелся при аварийной посадке. Всего на борту пассажирского лайнера находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

По данным медицинских служб, погибли 13 человек. Соболезнования родственникам жертв катастрофы выразил Сергей Собянин. Следователи завели уголовное дело, а прокуратура и Ространснадзор организовали проверки.

По информации "Аэрофлота", пожар на борту произошел в результате возгорания двигателей после посадки.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

