Число пострадавших в результате теракта в Вене выросло до 22

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Число пострадавших в результате нападений в Вене в ночь с 2 на 3 ноября увеличилось до 22. Об этом сообщил глава МВД Австрии Карл Нехаммер.

"Сейчас мы располагаем информацией, что 22 человека были ранены", – заявил министр на пресс-конференции в Вене.

Он добавил, что в результате инцидента погибли четыре человека. Тем самым появившаяся информация в СМИ о смерти пятого человека в больнице не подтвердилась.

Накануне в Вене произошли вооруженные нападения на людей. Ранее сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших в результате происшествия. В связи со случившимися в Австрии объявили трехдневный траур. Канцлер страны Себастьян Курц интерпретировал произошедшее как теракт.

В правоохранительных органах Австрии сообщили, что нападение организовали несколько человек. В СМИ появлялась информация о задержании нападавших, однако один из них скрылся и остается в бегах.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он осудил данное преступление. В это же время к посольству Австрии в Москве подходили люди и приносили цветы, тем самым желая почтить память погибших.