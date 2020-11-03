СМИ сообщили о пяти погибших при стрельбе в Вене

15:52
Фото: AP/Ronald Zak
Число жертв теракта в Вене увеличилось до пяти, сообщает австрийская газета Heute.
По данным издания, в больнице от полученных травм умер 21-летний мужчина. Отмечается, что злоумышленник выпустил в грудь человека четыре пули.
Ранее сообщалось о четырех погибших и 17 пострадавших. Россиян среди них нет.
Стрельба в центре столицы Австрии произошла накануне сразу в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Канцлер Австрии Себастьян Курц признал произошедшее терактом.
По версии австрийской полиции, в атаке принимали участие хорошо вооруженные люди. Одного из злоумышленников ликвидировали на месте, предполагается, что он был сторонником запрещенной в РФ группировки ИГИЛ. По данным СМИ, второго подозреваемого по делу о теракте задержали 3 ноября в городе Линц.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер призвал жителей города по возможности оставаться дома. В Вене отменили школьные занятия на время, пока в городе сохраняется опасность.
Правительство Австрии объявило трехдневный траур начиная с 3 ноября. Государственные флаги на федеральных учреждениях будут приспущены. Также будет объявлена общенациональная минута молчания.
Владимир Путин выразил соболезнования властям Австрии в связи с терактом в Вене. Российский лидер осудил это преступление. Он также подтвердил готовность России к наращиванию взаимодействия с Австрией и другими членами мирового сообщества в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
В столице Австрии спецназ ищет преступников, открывших огонь в центре города
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