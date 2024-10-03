Следователи ищут организаторов теракта в "Крокусе" за границей

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Организатор теракта в "Крокус Сити Холле" разыскивается за границей. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

"Расследование уголовного дела представляет собой особую сложность, обусловленную… необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего, и иных лиц, причастных к совершению преступления, нахождением организаторов и соучастников преступлений за пределами Российской Федерации", – указано в документе.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего преступникам квартиру, подозреваемого в финансировании террористов, перечислившего им деньги, а кроме того, еще двоих мужчин.