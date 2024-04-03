Мосгорсуд оставил в СИЗО Исроила Исломова, обвиняемого по делу о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд решил оставить под арестом Исроила Исломова, обвиняемого в пособничестве нападению на "Крокус Сити Холл", сообщает ТАСС.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу защиты Исломова.

Ранее один из обвиняемых – Аминчон Исломов – обжаловал свой арест. Позже так же поступил и его отец Исроил, а затем – брат Диловар. Также арест обжаловал Алишер Касимов, который сдал квартиру исполнителям теракта.

Всем четверым вменяется пособничество террористам. По полученной информации, Исроил Исломов и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, как и Алишер Касимов, сдавший им квартиру, были в курсе намерений Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализода, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова совершить теракт, знали о его подготовке и способствовали этому.

Теракт в Подмосковье произошел вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал – 551.

В настоящее время арестованы 10 человек: четверо исполнителей теракта, трое пособников террористов, сдавший преступникам квартиру, обвиняемый в финансировании напавших на "Крокус" и перечисливший средства для обеспечения проживания исполнителей. В общей сложности спецслужбы задержаны 11 человек.