ТАСС: местонахождение 6 человек после взрыва газа в Нижнем Тагиле не установлено

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Местонахождение шести человек после обрушения дома в Нижнем Тагиле пока до сих пор не определено. Об этом ТАСС сообщили оперативные службы.

"Их судьба выясняется", – уточнили экстренные службы агентству.

Спасательные работы на месте обрушения продолжаются, информации о количестве людей под завалами нет, пишет РИА Новости со ссылкой в пресс-службу регионального главка МЧС России.

Обрушение подъезда жилого пятиэтажного дома в Свердловской области произошло утром 1 августа в результате взрыва газового баллона. Причиной ЧП могла стать неисправность газового оборудования или нарушение правил его эксплуатации.

По данным регионального Минздрава, около 20 человек, включая 9 детей, пострадали. Из них 11 человек, в том числе 5 детей, находятся в больницах. 5 отказались от госпитализации, а еще 4 жителя Нижнего Тагила погибли.

Губернатор региона Евгений Куйвашев пообещал выплатить семьям погибших по 1,5 миллиона рублей. Кроме того, он выделил свыше 240 миллионов рублей на помощь пострадавшим. Остальных жильцов уцелевших подъездов дома и стоящего рядом с ним власти решили временно расселить.

Следователи после ЧП завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

