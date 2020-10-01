Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест рэпера Гулиева в связи с ДТП 12 октября

01 октября, 10:22
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.
Пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук сообщила, что заседание назначено на 9:30 12 октября.
ДТП произошло на улице Остоженке. Два автомобиля столкнулись, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Сообщалось, что пострадали не менее трех человек.
В одном из автомобилей оказался рэпер Гулиев. Музыкант признал вину, однако сообщил, что не употреблял алкоголь перед тем, как сесть в машину. В то же время он уточнил, что принимал обезболивающее, поскольку у него диагностирован остеохондроз.
Экспертиза установила, что Гулиев находился в состоянии наркотического опьянения во время ДТП. Также стало известно, что ранее он был судим и получил условный срок по статье 161 УК РФ ("Грабеж").
Таганский суд постановил арестовать Гулиева. После оглашения решения защита рэпера объявила об обжаловании данной меры пресечения. В частности, адвокаты музыканта настаивали на домашнем аресте.
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