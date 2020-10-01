Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

01 октября, 10:22

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест рэпера Гулиева в связи с ДТП 12 октября

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест рэпера Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов в центре столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда.

Пресс-секретарь инстанции Зульфия Гуринчук сообщила, что заседание назначено на 9:30 12 октября.

ДТП произошло на улице Остоженке. Два автомобиля столкнулись, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар и сбила прохожих. Сообщалось, что пострадали не менее трех человек.

В одном из автомобилей оказался рэпер Гулиев. Музыкант признал вину, однако сообщил, что не употреблял алкоголь перед тем, как сесть в машину. В то же время он уточнил, что принимал обезболивающее, поскольку у него диагностирован остеохондроз.

Экспертиза установила, что Гулиев находился в состоянии наркотического опьянения во время ДТП. Также стало известно, что ранее он был судим и получил условный срок по статье 161 УК РФ ("Грабеж").

Таганский суд постановил арестовать Гулиева. После оглашения решения защита рэпера объявила об обжаловании данной меры пресечения. В частности, адвокаты музыканта настаивали на домашнем аресте.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать