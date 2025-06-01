Поврежденные три вагона и локомотив убраны с ж/д полотна под Брянском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Три вагона и локомотив, поврежденные в результате обрушения моста в Брянской области, убраны с железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"С соблюдением требований безопасности специалисты обрушили свисающие части моста, разбирают крупные обломки конструкции и расчищают от них железнодорожное полотно", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что работы на месте ЧП продолжаются – работают 72 специалиста и 12 единиц техники.

Обрушение автомобильного моста в Выгоничском районе Брянской области произошло вечером 31 мая. В этот момент по нему ехал грузовик. Обломки моста упали на проходивший под ним пассажирский поезд "Климов – Москва".

По последним данным, в результате ЧП погибли 7 человек, среди которых машинист поезда, и как минимум 71 пострадали. В больницах находятся 55 пострадавших, в том числе четверо детей, добавили в Минздраве.

СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. Власти региона объявили трехдневный траур со 2 по 4 июня.

В свою очередь, в РЖД заявили, что выплатят родственникам погибших по 2,2 миллиона рублей, а также организуют бесплатный проезд до станции Брянск и предоставят возможность бесплатного лечения и реабилитации в медицинских учреждениях компании.