Спасатели нашли тело погибшего в США фигуриста Наумова

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Американские спасатели обнаружили тело российского фигуриста Вадима Наумова, погибшего в авиакатастрофе в Вашингтоне. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мать спортсмена Ию Наумову.

"Держимся потихонечку. Максим (сын Наумова и Евгении Шишковой. – Прим. ред) сейчас с близкими, его там опекают две семьи. Они все очень дружили, они помогают ему, вместе опознавали тела. Я очень стараюсь держаться, но все это очень тяжело", – сказала она.

Ранее водолазы нашли тело российской фигуристки Евгении Шишковой. Погибших спортсменов похоронят в Соединенных Штатах, где они работали тренерами. Данное решение принял сын фигуристов Максим, живущий в Бостоне и входящий в национальную сборную США по фигурному катанию.

Фигуристы погибли в результате крушения самолета в Вашингтоне, которое произошло утром 30 января (по московскому времени). Тогда самолет Bombardier CRJ700 упал в реку Потомак у аэропорта Вашингтона после столкновения с военным вертолетом. Всего на борту пассажирского борта было 64 человека, а в вертолете – трое.

Авиакатастрофа может стать самой крупной в США за последние десятилетия. В 2009 году воздушное судно упало на жилой дом Клэренсе, тогда погибли 50 человек. В 1982 году Boeing 737-222 врезался в автомобильный мост через реку Потомак. В результате погибли 78 человек.

