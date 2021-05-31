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Политика

16:22

Адвокат рассказал о ходе следствия по делу Сапеги

политика происшествия

Фото: телеграм-канал "Желтые сливы"

Россиянке Софье Сапеге пока не предъявили обвинение, следственные действия продолжатся 1 июня. Об этом заявил один из адвокатов девушки Александр Филанович.

"Сегодня обвинение еще не предъявлено. Следственные действия продолжатся завтра", – цитирует его РИА Новости.

Ранее предполагалось, что обвинение россиянке предъявят 31 мая после обеда.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

28 мая защита Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Защитник задержанной россиянки посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, она выглядела бодрой и здоровой, была надежда на скорейшее разрешение ситуации.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.

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