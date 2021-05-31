Адвокат Софьи Сапеги рассказал, когда ей предъявят обвинение

Фото: телеграм-канал "Желтые СЛИВЫ"

Россиянке Софье Сапеге, которая была арестована в Белоруссии, предъявят обвинение 31 мая после обеда. Об этом сообщил один из ее представителей защиты Александр Филанович.

"Сегодня, 31 мая, в 12 часов будет рассмотрена жалоба на задержание Софьи. Также после обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", – цитирует адвоката РИА Новости.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. На борту находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его задержали и отправили в СИЗО.

Студентка Европейского гуманитарного университета Софья Сапега летела вместе с Протасевичем. Вуз в Вильнюсе, где учится россиянка, направил запрос в посольство РФ с просьбой оказать ей консульскую поддержку.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о каких-либо правонарушениях со стороны Сапеги. По его словам, если к гражданке России не будет вопросов, в ближайшее время ее отпустят после выполнения всех процедур.

При этом первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман заявил о готовности защищать права задержанной.

28 мая защита Сапеги обжаловала отказ суда удовлетворить жалобу на ее задержание. Защитник задержанной россиянки посетил ее в СИЗО КГБ. По его словам, она выглядела бодрой и здоровой, была надежда на скорейшее разрешение ситуации.

Из-за инцидента некоторые европейские авиакомпании отказались от полетов над Белоруссией. Air France и Singapore Airlines предупредили пассажиров, что уже начали перестраивать маршруты полетов.