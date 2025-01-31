Рябков заявил об отсутствии подвижек в организации контакта Путина и Трампа

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В настоящее время в организации встречи между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом нет подвижек, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Вопрос о диалоге глав двух государств поступает в МИД ежедневно. Возобновление диалога на политическом уровне было бы востребовано, подчеркнул дипломат.

"Мы фиксируем внимательнейшим образом все публичные сигналы, которые доносятся из Вашингтона по острым и менее острым, долгоиграющим и срочным сюжетам", – цитирует его ТАСС.

Ранее Рябков указывал, что контакт Путина и Трампа пока не был согласован. По словам дипломата, в настоящий период продолжается внутренняя подготовка к их встрече.

24 января Трамп заявлял о желании немедленно встретиться с Путиным, а также сообщал о готовности Украины пойти на сделку по урегулированию конфликта. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что президент Украины Владимир Зеленский не может быть готов к сделке, так как сам себе запретил переговоры с Путиным.

В свою очередь, Путин заявил, что ему с Трампом "лучше встретиться". Будущая встреча, по его мнению, зависит от решения действующей администрации лидера Америки. По словам российского лидера, Москва видит заявления 47-го главы Штатов о готовности к совместной работе по завершению конфликта на Украине.